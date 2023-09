Szczesny, la Juve pensa al rinnovo: la mossa che ha in mente il club

Un amore nato nell’estate 2017, quando la Juve individuò nel polacco l’erede di sua maestà Gigi Buffon. Scelta rivelatasi vincente e ricca di soddisfazioni per entrambe le parti. Ecco perché c’è la volontà condivisa di proseguire insieme. Ancora a lungo. Tek, infatti, si trova benissimo a Torino, dove insieme alla moglie Marina hanno messo radici integrandosi perfettamente nella realtà sabauda.

Szczesny, le offerte ricevute da Premier e Arabia

Non a caso l’estremo difensore ex Arsenal in questi ultimi due anni non ha mai preso realmente in considerazione la possibilità di cambiare maglia per trasferirsi altrove. Nell’estate 2022 un paio di club inglesi avevano bussato alla porta del suo agente Jonathan Barnett per sondare il terreno, ma Szczesny aveva, un po’ come fa in campo, murato ogni possibile assalto. Nella sessione di mercato appena conclusasi, invece, c’erano stati a giugno i sondaggi sauditi (Al Nassr e Al Hilal) subito rispediti al mittente. Niente da fare anche per il Bayern Monaco, che a fine luglio l’aveva inserito nel casting per il dopo Sommer destinato all’Inter. La priorità di Tek è sempre stata quella di proseguire la sua avventura juventina.