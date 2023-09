Yildiz glaciale ma non basta alla Turchia U21. E martedì la sfida a Miretti

Kenan Yildiz a segno con la Turchia. L'attaccante della Juventus ha sbloccato su rigore la gara di qualificazione agli Europei Under 21 contro l'Irlanda su calcio di rigore al minuto 22. Il match del Turners Cross di Cork è finito però 3-2, per i padroni di casa capaci di agguantare il pari per due volte e segnare la rete del sorpasso in pieno recupero.