Vlahovic si esalta per la Serbia basket: finale Mondiale e storia social

Dusan Vlahovic ha sostenuto la sua Nazionale ai Mondiali di Basket . L'attaccante serbo, impegnato nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2024, non ha perso tempo e nel suo tempo libero ha dato un'occhiata anche alla prestazione dei suoi connazionali impegnati in un match delicato contro il Canada.

Una vittoria quella della Serbia di Bogdanovic per 95 a 86 che ha fatto esaltare lo stesso centravanti della Juventus che, sui social, ha ricondiviso una storia della FIBA con la celebrazione per la finale raggiunta e ha aggiunto l'emoji degli applausi. Se da una parte c'è da superare la sconfitta contro l'Ungheria, dall'altra c'è la gioia per aver raggiunto un importante risultato sportivo e domenica 10 settembre sarà la Germania a contendere il titolo mondiale ai serbi a Manila .

Vlahovic-Serbia, tra Lituania e Germania

Nello stesso giorno in cui ci sarà la finale tra Serbia e Germania ai Mondiali di basket, scenderà in campo anche la formazione di Vlahovic che dovrà risollevarsi dopo il ko per 2 a 1 contro gli ungheresi di giovedì. Il match contro la Lituania sarà importantissimo per non veder scappare ulteriormente l'Ungheria in classifica, prima a 10 punti davanti proprio ai serbi.

Occasione per l'attaccante bianconero di essere ancora protagonista dopo aver propiziato l'autorete di Szalai nell'ultimo incontro. Sarà una domenica importante dunque per la Serbia impegnata tra Europei di calcio e Mondiali di Basket con la certezza di tifare l'uno per gli altri.