Vlahovic non dimentica Morata: messaggio social e reazione dei tifosi Juve

L'ex calciatore bianconero ha indossato anche la fascia di capitano nel match valido per le qualificazioni all'Europeo e l'ha rispettata a suon di reti. La Roja al momento è al secondo posto nel girone, dietro solo alla Scozia, che ha però due partite in più.

Il commento di Vlahovic fa sognare i tifosi

Lo spogliatoio della Juventus fortifica e un esempio sono Vlahovic e Morata. Insieme hanno giocato soltanto nel girone di ritorno nel 2022, con Allegri che ha provato a schierare lo spagnolo a sinistra per metterli insieme in campo. Hanno cambiato maglia, ma la loro amicizia è rimasta stabile. Il commento del serbo ha scatenato anche la reazione da parte dei tifosi bianconeri: "Che coppia che sareste". Non solo risposte da parte degli italiani, ma anche dai supporters dei colchoneros, con commenti del tipo: "Come to Atletico". La società spagnola aveva individuato proprio in Dusan l'attaccante ideale per ripartire nell'estate del 2021, ma il giocatore aveva preferito rimanere in Serie A alla Fiorentina, per poi passare alla Vecchia Signora. Dopo un'estate turbolenta con l'attaccante al centro del mercato, ora sta vivendo un momento d'oro e così come Morata, sta facendo gol.