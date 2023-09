McKennie sembra Zidane, Weah-gol alla Cuadrado: la Juve trascina gli Usa

McKennie e Weah come Zidane e Cuadrado

Una giocata alla Zidane quella di McKennie, che va a intercettare la palla altissima e ubriaca diversi difensori in marcatura prima di scarica per il compagno che, come il Cuadrado dei tempi migliori, arriva in corsa e scaraventa il destro in rete. Grandissima sintonia che fa già sognare i tifosi della Vecchia Signora. Tornando al match, gli Usa rendono il parziale ancor più rotondo nel finale segnando nel recupero il raddoppio con Pepi e il tris finale con il milanista Pulisic dal dischetto.