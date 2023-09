Vlahovic ammette: "Sono stato fortunato". La Serbia punta tutto su Dusan

In una giornata in cui alle 14.40 la nazionale di pallacanestro si gioca il titolo mondiale contro la Germania e alle 22 Novak Djokovic sfida Medvedev nella finale dello US Open per scrivere un’altra pagina della sua leggenda, la Serbia dovrà necessariamente tenere considerazione che, alle 20.45, la nazionale di calcio giocherà una partita fondamentale per il proprio percorso di qualificazione a Euro 2024.

Una partita decisamente meno storica, ma è indubbio che sia cruciale per Piksi Stojkovic e i suoi: «Vogliamo essere in quel gruppo di risultati, continuare quella serie di grandi succcessi e portare alla Serbia una grande settimana». Sarà una “must win”, perché dopo la sconfitta di giovedì sera contro l’Ungheria la selezione balcanica ha bisogno non solo di punti, ma anche di fiducia. Per quanto il girone con Montenegro, Bulgaria e Lituania sia sulla carta una specie di formalità, questa sera a Kaunas (calcio d’inizio 20.45, diretta tv su Sky all’interno della Diretta Gol) la vittoria è fondamentale per non ricadere negli errori del passato recente.