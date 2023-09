Yildiz sfida Miretti, la Juve e Allegri spettatori di Turchia-Italia U21

Se il progetto Juventus Next Gen merita un 30 e lode , come 30 sono i giocatori passati dalla seconda squadra bianconera che ora giocano in campionati di prima divisione, ci sono alcuni di quei giocatori che un 30 e lode possono aspirare a prenderselo personale, quale voto alla carriera una volta che, fra molti anni, l’avranno conclusa.

Due dei pochi che possono puntare a quel traguardo si sfideranno martedì in un euroderby bianconero. Un euroderby Under 21, per la precisione: quello che vedrà opposte a Kocaeli la Turchia padrona di casa e l’Italia nelle qualificazioni all’Europeo 2025. E che vedrà opposti due dei giocatori più promettenti, per attitudine e mentalità oltre che per talento, tra tutti quelli che hanno vestito la maglia della seconda squadra bianconera nei suoi primi sei anni di vita (compreso quello appena iniziato): Kenan Yildiz nella Turchia e Fabio Miretti nell’Italia.

Miretti fondamentale per Nunziata

Già il fatto stesso che ci sia questo confronto è di per sé un segnale del valore dei due giocatori, visto che entrambi sono sottoetà per l’Under 21, categoria dove in questo biennio possono giocare calciatori nati nel 2002. Miretti è stato subito titolare nella nuova Italia di Carmine Nunziata nonostante sia un classe 2003, come peraltro sei dei suoi compagni nella squadra che venerdì ha iniziato la partita in casa della Lettonia finita 0-0.

Ancora più significativa la presenza tra i titolari della Turchia, quinta consecutiva, di Yildiz che è un classe 2005. Presenza che il fantasista nato in Germania, ma che ha scelto di giocare con la Nazionale dei genitori, ha festeggiato con il suo secondo gol in Under 21: un calcio di rigore con cui ha sbloccato il risultato in casa dell’Irlanda, che ha poi però rimontato fino al 3-2 finale.