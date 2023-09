Chiesa, si aspettano i controlli. la Juve torna alla Continassa

TORINO - Dopo due giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri, oggi si torna a correre alla Continassa. Da verificare il recupero di Gatti per la distorsione alla caviglia rimediata a Empoli e per la quale c’è un forte ottimismo e quello di Pogba, che al termine della partita vinta in Toscana ha avvertito un fastidio alla coscia. Il francese pare fiducioso di poter tornare convocabile per la prossima partita con la Lazio che si giocherà sabato alle ore 15 con un Allianz Stadium sold out.