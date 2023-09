Calvo, siparietto Juve con Galliani: "Io ascolto, posso solo imparare"

Adriano Galliani, attualmente vicepresidente e amministratore delegato del Monza, ha risposto ad alcune domande inerenti al futuro della società e alle voci che vorrebbero il Papu Gomez vicino ai brianzoli dopo la rescissione con il Siviglia. All'ingresso degli uffici della Lega Serie A Galliani ha dichiarato: "Cessione? No. Assolutamente. Io non parlo. Io mi occupo di Monza, casomai sono l'oggetto e non il soggetto. Gomez? Siete voi che parlate. Lui vorrebbe venire? Non lo so, non l'ho sentito". Successivamente, tornando sull'argomento cessione, Galliani ha voluto scherzare nel momento in cui si è avvicinato Francesco Calvo, dichiarando: "Parlate con grandi squadre...". Una battuta a cui l'attuale dirigente della Juventus ha voluto rispondere: "Io ascolto, che posso solo imparare".