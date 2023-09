Come sono andate le stagioni della Juve senza coppe europee?

La storia sportiva di un club non è mai frutto del caso e quella dei bianconeri è ampiamente dimostrata dagli almanacchi calcistici. Tra le italiane, il record di stagioni consecutive in Europa appartiene ai bianconeri: 20 in totale, dal 1971-1972 al 1990-1991, che diventano 28 inserendo anche la Coppa delle Fiere (in questo caso l’intervallo temporale si amplia fino al 1963-64). Bisogna poi retrocedere di 67 anni, al campionato 1956-57 per rimarcare l’assenza più remota della Juventus dalle competizioni europee: è la squadra di Paulo Amaral che eredita la formazione disordinata di Carlo Parola, artefice di un mezzo disastro. Ma questo è un altro calcio.

Quello di oggi, più complesso e meno prevedibile, vede la Juventus di nuovo fuori dall’Europa dopo l’esclusione dalla Conference. E fare previsioni sulla stagione appena iniziata è difficile. Le quote sulla squadra di Allegri, però, sembrano aver individuato il trend per la Serie A 2023-24, inserendo la compagine torinese nell’alveo delle rose più accreditate per la conquista di un pass per la prossima Champions League, soprattutto in considerazione del fatto che la Vecchia Signora non avrà il doppio impegno settimanale (se non raramente per i match di Coppa Italia). Per consentire agli scommettitori di effettuare delle puntate senza dilapidare il proprio patrimonio personale, gli operatori di betting propongono diversi bonus senza deposito , incentivi che possono essere utilizzati anche per scommettere sulla prossima qualificazione della Juve alla massima competizione europea, che seppur ritenuta molto probabile non appare del tutto scontata.

Stagione 2011-2012: il primo anno di Conte

Tornando al nostro focus principale, il primo anno di Conte alla guida della Vecchia Signora non poteva non essere menzionato. Capitano dei bianconeri negli anni ‘90, Antonio Conte ottiene la panchina della Juventus dopo il 7° posto dell’anno precedente ad opera di Luigi Delneri. É la 79ma stagione in Serie A e la 106ma complessiva in massima serie. La Juve non giocherà in Europa. È l'inizio di un triennio d’oro che porterà in bacheca tre scudetti consecutivi, il primo proprio nella stagione 2011-12 in cui l’assenza dalle coppe diventa un vantaggio strategico per la squadra di Conte. La nuova casa bianconera è lo Juventus Stadium e l’undici in campo dimostra per tutto il torneo una straordinaria compattezza del collettivo in puro stile Conte. Il miglior marcatore è Alessandro Matri con solo 10 reti, seguito a ruota da Mirko Vu?ini? a 9 e Arturo Vidal a 8. In compenso la difesa capitanata dall’estremo Buffon subisce solo 20 reti (16 quelle incassate da Gianluigi e 4 da Storari) a fronte delle 68 realizzate. A fine stagione sono 20 i giocatori andati a segno. In regia c’è un certo Andrea Pirlo. Il tecnico rinuncia al classico 4-2-4 per disegnare prima un 4-3-3 e poi 3-5-2 che esalta appieno le potenzialità dei singoli. A centrocampo Claudio Marchisio compie il salto di qualità conquistando un posto da titolare in Nazionale. Con una striscia di 38 risultati utili da inizio campionato, la squadra ottiene un record storico, battendo quello della miglior serie iniziale di partite senza sconfitte della stagione 1949-1950. Del Piero mette a segno il suo 290° gol con la maglia bianconera e si congeda dal calcio giocato. La Juventus è campione d’Italia con 84 punti. Entra di diritto in Champions. L’unica nota negativa è la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli all’Olimpico. A vincere sono i partenopei per 2-0: sconfitta che mette fine all'imbattibilità assoluta dei bianconeri. L’assenza dall’Europa porta bene all’esordio di Conte, subito effigiato con il primo titolo iridato per la Vecchia Signora.