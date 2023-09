Gatti e il libro di un grande tifoso Toro: dettaglio pizzicato dai social

Fedrico Gatti ha scelto di trascorrere i due giorni di riposo concessi da Allegri in tutta serenità nelle Langhe. Un posto collinare situato tra Cuneo e Asti per recuperare mentalmente e fisicamente in vista delle prossime fatiche. Il difensore ha voluto postare questo momento sui suoi social con alcune foto a ritrarlo sul lettino a leggere un libro.