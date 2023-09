Allegri e i capelli dei giocatori, è Max indovina chi: a Chiellini si ride

Allegri e il siparietto con Chiellini

In diversi casi l'allenatore della Juventus ha indovinato di chi si trattasse, con altri però ha fatto più fatica, soprattutto in un caso. I primi li indovina a raffica: Pogba, Vlahovic, Yildiz. Poi si va indietro nel tempo: "Questo è Ronaldinho, l'idolo di mio figlio... Questo qua invece è Ambrosini. Qui c'è Tevez... no, era Boateng! Questa invece è facile, Ibrahimovic, con la coda! Che campione...". Alla penultima foto l'allenatore bianconero inizia a ridere: "Qui c'è Allegri... Ah no, è Chiellini! Ma abbiamo la testa uguale!", scoppiando in una fragorosa risata. L'ultima non può proprio sbagliarla: "Questo è Allegri! Prima avevo sbagliato!". Un rapporto, quello tra il tecnico bianconero e i capelli dei propri calciatori che ha sempre garantito risate, anche e soprattutto nell'ultimo periodo...