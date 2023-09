Caro Pogba, ottimi propositi. Ma ora conta solo giocare

Ai tifosi della Juve che, da quando l'anno scorso ha rimesso piede a Torino, aspettando che la jella si scordi il suo domicilio, non sarà sicuramente sfuggito il passaggio sulla volontà del giocatore di riprendersi il tempo perduto. "Soddisfatto? Mai soddisfatto nella vita, voglio sempre di più. Sono felice, certo, ma non sono soddisfatto, sono affamato Guarda Cristiano Ronaldo, guarda Messi: hanno sempre desiderio di provare qualcosa di più, dopo tutto quello che sono riusciti a raggiungere. Il calcio è così, è crudo, duro: puoi vincere qualcosa di grande, il giorno dopo non esisti più. Oggi vinci la Coppa del Mondo, domani Pogba non esiste più. Infortunato, giocatore finito, devi mostrare continuamente quanto vali". E ancora: "Non mi arrenderò mai, farà ricredere i miei critici, si rimangeranno le loro critiche, sono affamato".

Pogba, è ora di passare ai fatti

Bene. Caro Pogba, è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Certamente non per colpa sua, la stagione che si è lasciato alle spalle è stata lastricata di buone intenzioni, ma soltanto 172 minuti giocati; in questa che si è da poco iniziata, i minuti sono stati 52: ventiquattro con il Bologna e 28 con l'Empoli. Considerato che l'ingaggio netto annuo è di circa 8 milioni di euro netti, ogni minuto è costato alla Juve 35.714 euro. Tant'è vero che la società ha chiesto un incontro a Rafaela Pimenta, l'agente di Pogba, puntando a ridurre la quota fissa del salario del giocatore, vincolando il resto al suo rendimento. Ora tocca a lei, Pogba. Conta solo giocare, senza fermarsi più. I tifosi bianconeri non vedono l'ora di contare una, dieci, cinquanta partite con il Polpo sempre in campo. Desiderio legittimo.