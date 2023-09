Chiesa sta bene, Allegri sorride: esami ok, punta Juventus-Lazio

Sospiro di sollievo per la Juventus in vista della sfida contro la Lazio dell'ex Sarri: Chiesa torna a disposizione di Allegri e punta alla titolarità contro i biancocelesti dopo l'esito negativo degli esami a cui si è sottoposto.

Alla vigilia della sfida dell'Italia contro la Macedonia, il bianconero ha alzato bandiera bianca per un fastidio all’adduttore che la risonanza, effettuata a Coverciano, aveva derubricato ad affaticamento. In assenza di lesioni importanti, è venuta meno anche la preoccupazione per un suo lungo stop: l'attaccante bianconero potrebbe essere in panchina allo Stadium sabato pomeriggio o, nelle migliori delle ipotesi, potrebbe partire anche da titolare. Sicuramente una buona notizia per Allegri dopo il grande impatto nelle prime tre partite di campionato avuto da Chiesa, realizzatore di 2 gol contro Udinese ed Empoli.