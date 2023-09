Iling titolare con l’Inghilterra U21: tris al Lussemburgo, show di Palmer

Buone notizie per i giovani calciatori della Juventus in Nazionale. Dopo la vittoria di Huijsen contro l'Italia , anche Iling ha conquistato tre punti importanti con l' Inghilterra U21 contro il Lussemburgo.

Esordio convincente dei talentuosi tre leoni, che agguantano il primo posto nel girone di qualificazione al prossimo Europeo di categoria, nonostante una partita in meno. L'esterno bianconero ha giocato titolare ed è rimasto in campo per 63', prima di lasciare il posto a Bynoe-Gittens.

L'Inghilterra di Iling cala il tris al Lussemurgo

L'Inghilterra U21 è una delle rose con più forti in Europa, come dimostra l'undici titolare scelto da Carsley contro il Lussemburgo. Dopo i primi minuti leggermente più piatti, l'equilibrio del match si è rotto al 43' con il gol di Delap, attaccante del Manchester City. Il raddoppio è arrivato da un altro talento made in citizen, ora in prestito al Wolverhampton: Doyle, centrocampista con caratteristiche offensive. A calare il tris ci ha pensato invece la stella Palmer, arrivato al Chelsea sempre dalla squadra di Guardiola per circa 50 milioni di euro. Un match che ha messo in mostra tutto la qualità dei campioni in carica e anche Southgate ringrazia, buttando un occhio sul talento del domani.