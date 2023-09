Pogba, c'era scritto..."Attenzione, doping": integratore Usa preso a Miami

Che periodaccio per Paul Pogba... I tifosi sono divisi tra chi lo scarica e chi ancora (sempre meno) cerca di difenderlo. E in questa bufera dopo la sospensione per doping, il Polpo dovrà pure andare a Parigi venerdì per testimoniare al processo che vede il fratello sul banco degli imputati, sempre che decida di presentarsi, in questo marasma. Sono ore concitate per il giocatore e per il suo entourage, con l’agente Rafaela Pimenta che da lunedì pomeriggio è in contatto continuo con legali e consulenti per pianificare la strategia difensiva: al vaglio dello staff del Polpo sembrava ci fosse anche la possibilità di rinunciare alle controanalisi, dopo che il centrocampista bianconero era stato trovato positivo ai metaboliti del testosterone al controllo antidoping al termine di Udinese-Juventus del 20 agosto, match nel quale Pogba era rimasto in panchina.