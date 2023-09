Juventus-Lazio, Allegri può sorridere: Chiesa e Gatti in gruppo

Una gara in cui Massimiliano Allegri potrà fare affidamento su due pedine importantissime: si tratta di Federico Chiesa e Federico Gatti, che quest'oggi hanno preso parte all'allenamento della squadra bianconera insieme a tutti gli altri compagni.

Juve, Gatti e Chiesa in gruppo

Dopo le problematiche fisiche accusate nei giorni scorsi, nella seduta mattutina sia Chiesa che Gatti hanno svolto tutto l'allenamento e, per di più, in gruppo. Quindi entrambi sono completamente recuperati in vista del match di sabato contro la Lazio, che verrà diretto da Fabio Maresca (arbitro anche dell'ultimo Juve-Lazio a Torino, quello di Coppa Italia). Chiesa era reduce da un problema all'adduttore accusato con la Nazionale durante l'allenamento. Gatti, invece, era uscito malconcio dopo il match contro l'Empoli. In una gara cruciale e complicata come quella contro la squadra di Maurizio Sarri, per Allegri rappresenta un'ottima notizia quella di aver recuperato entrambi i calciatori, pur essendoci ancora l'interrogativo del minutaggio a disposizione nelle gambe dei due.