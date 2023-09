Eredità Agnelli, stop a pubblicazione elenco opere arte dell'Avvocato

Il Tar del Lazio ha confermato la sospensione del provvedimento con cui il ministero della Cultura aveva dato il via libera a conoscere l'elenco delle opere d'arte appartenute all'avvocato Gianni Agnelli e ai suoi eredi. La decisione dei giudici riguarda in particolare l'istanza di 'accesso civico' che era stata presentata da un giornalista della trasmissione Report.

Il tribunale amministrativo ha accolto le richieste di John Elkann, Lapo Elkann e Ginevra Elkann, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza del 31 ottobre prossimo. Il ministero - col provvedimento contestato - al fine di bilanciare per un verso l'interesse di conoscenza delle informazioni detenute dall'amministrazione e il diritto d'informazione, e per altro verso la tutela della riservatezza dei soggetti interessati, ha concesso l'accesso agli atti, disponendo tuttavia l'anonimato delle informazioni e l'oscuramento dei dati personali.

La decisione del Tar del Lazio

Il Tar oggi ha ritenuto che la decisione della controversia "impone una compiuta e meditata valutazione dei vari profili evidenziati negli scritti difensivi prodotti in giudizio dalle parti", tenuto conto anche "della disciplina di protezione dei dati personali".

In più, i giudici hanno anche ritenuto che la sede cautelare non è consona alla valutazione del ricorso (per questo hanno fissato il 31 ottobre prossimo l'udienza per la valutazione di merito) nonché valutato che "nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco appare prevalente, in questa fase cautelare, quello dei ricorrenti ad evitare che, nell'immediato, abbia luogo" la pubblicazione di atti, dati e informazioni che riguardano "eventuali procedimenti di cui siano stati parte", una pubblicazione rispetto alla quale i medesimi "lamentano un irreversibile pregiudizio alla propria riservatezza, tenuto conto del possibile utilizzo dei medesimi ai fini del 'confezionamento' di un servizio televisivo, con conseguente divulgazione su larga scala".