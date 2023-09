Marotta, le parole su Pogba: "C'è tristezza, a lui mi lega grande affetto"

Beppe Marotta , dopo essere stato premiato come miglior dirigente nell'edizione ' Gentleman Fair Play 2023 ', si è fermato a parlare di diverse tematiche a partire dal derby della sua Inter contro il Milan : "Mi aspetto che sia uno spot per l'Italia, è una gara che ha sempre un sapore particolare. Al di là del campo, la cosa belle è il confronto amichevole tra le tifoserie, fatto di coreografie e colori. Mi auguro una prestazioni lusinghiera, anche se siamo solo a inizio campionato".

Marotta: "Pogba? Professionista serio"

L'amministratore delegato ex Juventus ha poi commentato la situazione inerente a Pogba, risultato positivo al testosterone: "Con Pogba mi lega un rapporto di grande affetto, lo prendemmo a parametro a 0 dal Manchester per poi rivenderlo a più di 100 milioni, un qualcosa di straordinario. Posso dire che è un ragazzo serio, ma non voglio addentrarmi perché non è compito mio. C'è tristezza. Poi dico anche che c'è leggerezza da parte di giocatori, spero che questa cosa sia di monito a tanti ragazzi. Gli auguro di risolvere, posso garantire sul fatto che sia un professionista serio".