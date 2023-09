Fagioli, il sogno per l'estate e la Juve: "Cosa ci ha chiesto Allegri"

Nicolò Fagioli , centrocampista della Juventus e ospite del "Premio Gentleman Fair Play", ha risposto alle domande dei giornalisti su diversi argomenti, tra cui il caso Pogba che sta tenendo banco in queste ore nell'ambiente bianconero.

Sulla prossima sfida di campionato contro la Lazio, Fagioli ha dichiarato: "La Lazio sarà una partita tosta, ha fatto una grande partita a Napoli e veniva da due sconfitte. Ci stiamo preparando per affrontarla al massimo, vediamo che risultato verrà fuori". Poi sul caso Pogba, ha ammesso di non volerne parlare: "Non è una questione di cui parlo, noi siamo concentrati solo sul campo e pensiamo alla Lazio".

Così Fagioli su Scudetto e Nazionale

Sul tema scudetto, il centrocampista bianconero ha aggiunto: "Il mister ci ha chiesto di arrivare nei primi 4 posti e l'obiettivo è arrivare il 30 dicembre in scia alle prime quattro, questo è il nostro obiettivo". Poi sulla Nazionale e su una possibile chiamata di Spalletti, Fagioli ha risposto così: "Il mio sogno è sicuramente quello di andare all'Europeo, il mister è preparatissimo e non sono certo io a doverlo dire visto che viene da uno Scudetto col Napoli giocando un calcio bellissimo, sono felice della vittoria di ieri". E sul suo futuro alla Juventus, il classe 2001 ha chiosato: "Rimanere a lungo? Questa è la mia volontà".