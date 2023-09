Bilancio Juve in perdita, Exor utili miliardari: la situazione

Il dimezzamento delle perdite è un segnale incoraggiante per il nuovo corso della società varato dal presidente Gianluca Ferrero e dall’ad Maurizio Scanavino all’insegna della sostenibilità e del taglio dei costi, ma resta pur sempre un disavanzo importante (sarebbe il sesto bilancio in rosso consecutivo dopo le perdite per 239,3 milioni nel 2021-22, per 209,9 nel 2020-21, per 89,7 nel 2019-20, per 39,8 nel 2018-19 e per 19,2 nel 2017-18), destinato a ricrescere nel bilancio 2023-24 dal momento che la Juventus non potrà contare, alla voce ricavi, sugli introiti dalle Coppe europee, quantificabili tra premi Uefa, botteghino e sponsor, in circa 80 milioni, secondo una media dell’ultimo decennio. Insomma, la dieta non è finita.