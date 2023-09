Barrenechea e la Juventus sempre in testa: messaggio al futuro?

Una stagione da apprendistato per crescere: Barrenechea al Frosinone è pronto a mettersi in mostra avendo la possibilità di giocare con maggiore continuità. "Salvo il Frosinone e torno alla Juve" ha detto quale settimana fa dopo i suoi primi passi nel nuovo club. Parole importanti per un giocatore che ha dimostrato in questi anni la voglia di migliorarsi e qualità tecniche notevoli tanto da spingere Allegri a gettarlo nella mischia da titolare nel derby contro il Torino.

Pensieri bianconeri, quelli del centrocampista argentino, che, nonostante la distanza e la possibilità di giocare contro la Juventus da avversario, non sono mai stati lontani. La conferma è arrivata anche dalla storia pubblicata, e poi misteriosamente scomparsa, dal giocatore, dove ha messo la foto della cover del suo cellulare: lui in maglia bianconera all'interno dell'Allianz Stadium e, più in grande, sempre il centrocampista ma con lo sguardo fisso in avanti una volta sceso dal pullman. Tante indicazioni, oltre al 'pensiero Juve', perché quegli occhi sono concentrati sul futuro ma, soprattutto, sul presente in maglia Frosinone.