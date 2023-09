Del Piero al Supercorso Uefa Pro. Presidente o allenatore, tornerà alla Juve

Sono i venti nuovi iscritti al Supercorso Uefa Pro scattato a Coverciano per conseguire l'abilitazione ad allenare qualsiasi squadra, in Italia o all'estero. Nella classe 2023 spicca Del Piero, atteso con i compagni dalle 240 ore di lezione previste dal programma didattico che contempla stage formativi presso i club della Serie A. Al termine della stagione, si terranno gli esami finali: a ogni candidato verrà richiesta anche la presentazione di una tesi su un argomento che sia stato oggetto delle lezioni.

Del Piero tornerà alla Juve

La scelta tecnica di Del Piero è stata dettata certamente dalla volontà di un continuo aggiornamento professionale, tuttavia, è evidente possa aprire nuove prospettive sul futuro del Totem Juventino, che giocò l'ultima partita in bianconero il 13 maggio 2012, allo Stadium, con la maglia indossata ininterrottamente dal 1993, stabilendo record straordinari (705 presenze, 290 gol, 16 titoli fra nazionali e internazionali) ed entrando nella storia della Nazionale grazie al titolo mondiale vinto nel 2006 in Germania con l'Italia di Lippi (in azzurro, 91 presenze e 27 gol).

Quarantanove anni, fuoriclasse dal multiforme ingegno, commentatore di Sky Sport e Cbs, ristoratore a Los Angeles (il suo locale si chiama N°10, of course) testimonial pubblicitario, 4 milioni e mezzo di follower su Instagram, all'inizio di settembre Del Piero ha fatto una confidenza ai tifosi salentini riuniti per ascoltarlo: "Io non sono nella Juve, ma ho i miei sogni". Possono passare anche da Coverciano. Presidente domani o allenatore dopodomani, chissà, un giorno Alex tornerà alla Juve. Milioni di fan bianconeri non aspettano altro.