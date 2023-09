Pogba chiede le controanalisi: quando arriva l’esito sulla positività

TORINO - Il calciatore della Juventus Paul Pogba ha chiesto le controanalisi dopo essere stato trovato positivo al testosterone a seguito di un controllo del laboratorio antidoping di Roma dopo la partita Udinese-Juventus, giocata dai bianconeri lo scorso 20 agosto. Al momento, il francese è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping in attesa dell'esito delle controanalisi, che si svolgeranno il 20 settembre presso il laboratorio dell'Acqua Acetosa a Roma.

In caso di conferma di positività al testosterone dalle ulteriori verifiche rischieste, la linea difensiva del giocatore verterà sulla non intenzionalità nell’assumere la sostanza, strategia necessaria per ambire ad uno sconto della pena che può arrivare fino a quattro anni, ma soltanto in caso di accertata volontà di infrangere le regole da parte di Pogba.

Pogba e il futuro con la Juventus

A seguito del risultato delle controanalisi ci sarà da vautare anche il rapporto tra il calciatore e la Juventus. Il club ha mostrato la vicinanza al gioctore attendendo i prossimi passi della vicenda, ma in caso di conferma della positività al testosterone la società bianconera dovrà tutetale molti aspetti. Il danno d’immagine e la leggerezza nel comportamento di un professionista come il francese: in caso di squalifica il contratto del calciatore verrebbe rescisso con effetto immediato, comportando per le casse del club un risparmio di oltre 30 milioni da qui a quella che sarebbe stata la naturale scadenza dell’accordo nel 2026.