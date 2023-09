Juve-Lazio, da Chiesa e Weah a Danilo: ci saranno? La possibile formazione

Ebbene sì, tra una positività al doping e una causa da un ex, in casa Juventus arrivano anche buone notizie: dalla Continassa e da San Siro. E anche, ma ne leggete in pagina, dalla Turchia.

Notizie importanti, perché arrivano dai campi ed è in fondo il campo il luogo in cui si decide il destino di una squadra. Non sempre, è vero. E in casa bianconera lo sanno bene tutti per averlo sperimentato sulla propria pelle l’anno scorso (e non solo...). Quest’anno, però, proprio per le ferite accettate obtorto collo nei mesi passati, la Juve sarà padrona del proprio destino. Un destino che Massimiliano Allegri contava di rendere di nuovo splendente anche grazie al progressivo recupero di Paul Pogba e sul quale invece la positività del francese ha gettato un ombra.

Chiesa e Gatti recuperati per la Lazio

È proprio per scacciare quell’ombra anche dalle teste dei bianconeri, attesi tra due giorni dalla delicata sfida con la Lazio, che sono doppiamente importanti le citate belle notizie sbocciate tra martedì sera e ieri mattina sull’erba dello Juventus Training Center e su quella del Meazza. Erba, nel caso di quella della Continassa, che ieri ha visto tornare a correre assieme al gruppo Federico Chiesa e Federico Gatti, recuperati rispettivamente dal fastidio a un adduttore accusato in Nazionale e dalla distorsione a una caviglia riportata nel finale della trasferta di Empoli. Un gruppo, quello agli ordini Allegri, che è anche lievitato dopo una decina di giorni a ranghi ridotti: oltre a Chiesa e Gatti infatti si sono rivisti i polacchi Szczesny e Milik, i serbi Kostic e Vlahovic e l’under 21 inglese Iling Junior.