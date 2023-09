De Sciglio torna a correre dopo l'infortunio: il post della Juve

Fermo ai box dallo scorso maggio per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, rimediato duellando sull'out con Banda in un Juventus-Lecce, Mattia De Sciglio prosegue il proprio percorso riabilitativo che, con tutta probabilità, lo 'riconsegnerà' a Max Allegri tra dicembre e gennaio. Il terzino ex Milan, 25 presenze fra tutte le competizioni nella scorsa stagione, è il protagonista di un video pubblicato dal club bianconero sui propri canali social.