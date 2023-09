Bonucci, il reality show che i tifosi della Juve non meritano

In fondo non dovremmo stupirci. Effettivamente, è quantomeno ingenuo sorprendersi di certi atteggiamenti, vivendo in un mondo impazzito nel quale ci sono persone disposte, anzi talvolta smaniose, a diffondere pubblicamente gli aspetti più privati e intimi della propria vita, dai Ferragnez in giù, fino all’ultimo degli account di Tik Tok . Il fatto è che qualche volta ci illudiamo che lo sport rimanga fuori dal circo, speriamo che una certa sobrietà di valori o il dignitoso decoro di un atleta lo proteggano dal piazzismo emotivo dei nostri impudichi tempi.

Bonucci, intervista spiazzante

E così ieri l’intervista di Bonucci ci ha spiazzato come un rigore tirato bene (e Leo li ha sempre tirati benissimo). Non tanto per i contenuti, ma per la forma, anzi per il fatto stesso che quell’intervista sia stata registrata per continuare pubblicamente il suo litigio con Allegri e i dirigenti. E il problema non è il litigio, che sono fatti suoi e dei diretti interessati, ma il mettere in piazza i propri gne gne, dopo aver annunciato la causa e dopo aver postato, tramite la moglie, ulteriori rimostranze: tutto in un crescendo degno del peggior reality show. Un reality show che i tifosi non meritano. No, non è nemmeno più importante chi mente fra Bonucci, Allegri e i dirigenti (anche se, per la cronaca, sono molte le contraddizioni anche fattuali del centrale ora all’Union Berlino), ma il fatto che si litighi nello spazio emotivo che appartiene ai tifosi bianconeri.