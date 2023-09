Vlahovic, la Juve ti mette le ali. Chi accanto a lui contro la Lazio?

Neanche il tempo di terminare l’allenamento di ieri pomeriggio e Dusan Vlahovic aveva invece già aggiunto il primo contenuto alla sua story di Instagram (poi seguito da altri due a stretto giro di posta: un primo piano con la divisa della Serbia e una foto dell’allenamento di ieri). Non banale, per uno che nella scorsa stagione i social li aveva anche chiusi per un breve periodo. D’altra parte il centravanti serbo è un altro, rispetto alla passata stagione: fisicamente e mentalmente. E contro la Lazio è deciso a riprendere la striscia di gol interrotta dopo le prime due giornate con il rigore sbagliato a Empoli.

DV9 in gol, gli schemi

E proprio un gol è stato il primo contenuto postato ieri da Vlahovic, segnato poco prima in allenamento e ripreso dal canale ufficiale della società. Contenuto benaugurante e anche significativo per il modo in cui DV9 ha segnato: di testa su cross da sinistra di Kostic, servito con un lancio da Nicolussi Caviglia. Un’esercitazione tecnica non casuale, ripetuta anche con Iling al cross e con Cambiaso dalla parte opposta, e nella quale non casuale potrebbe essere stata la presenza di Milik in area accanto a Vlahovic (almeno nelle situazioni mostrate sul canale youtube bianconero).