Sarri, Giuntoli e Juve-Lazio: quella frase di luglio che ora torna d’attualità

Maurizio Sarri e quella frase , detta a luglio , poco dopo l’approdo di Cristiano Giuntoli alla Juve ma che torna d’ attualità ora, a un giorno dal big match dell’Allianz Stadium tra la squadra di Allegri e i biancocelesti. "Purtroppo per gli altri, Giuntoli rimetterà a posto la Juventus. Farà grandi cose perché ha qualità importanti e coraggio” - questo il pensiero di Maurizio Sarri che domani sera ritroverà per la prima volta da “nemico bianconero” Cristiano , con il quale ha trascorso gli anni della sua esperienza alla guida del Napoli .

Sarri, l'amicizia con Giuntoli e il rapporto con l'ambiente Juve

Un rapporto d’amicizia, oltre che professionale, ha legato da sempre il tecnico al ds e proprio a fronte di questa grande stima reciproca, Sarri avrebbe accolto volentieri Giuntoli alla Lazio al posto di Tare, con il quale già da tempo era ai ferri corti. Desiderio di cui si è vociferato, ma non c’è mai stato nulla di concreto e alla fine Giuntoli ha scelto la Juventus. Una sfida, quella tra biancocelesti e bianconeri, che mette Sarri nuovamente di fronte al suo passato e se sarà sicuramente felice di rivedere il suo amico Cristiano, la stessa cosa non si può dire dell’ambiente Juve, con il quale non si è lasciato in ottimi rapporti nonostante la vittoria dello scudetto.

