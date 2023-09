Juve-Lazio, i convocati di Allegri: Yildiz ancora con i grandi

TORINO - Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei calciatori convocati per il match di campionato in programma alle ore 15 contro la Lazio degli ex Sarri, Rovella e Pellegrini. Il tecnico della Juventus, perso Pogba, trovato positivo all'antidoping, e in attesa di De Sciglio, tornato a correre, rinuncia a Huijsen, lasciato alla Next Gen, ma non a Yildiz, per la quarta volta presente nell'elenco in stagione.