Vlahovic e Gatti come Pogba e Dybala: Juve-Lazio da Dragon Ball!

TORINO - Sono bastati 10' nel match contro la Lazio a Dusan Vlahovic per tornare a timbrare il cartellino con la maglia dela Juventus. Assist di Locatelli e girata da vero bomber per il serbo che batte sul primo palo Provedel regalando il vantaggio alla formazione di Allegri.

Grande esplosione dello Stadium ed esultanza particolare per il numero 9 che, dopo aver ricevuto l'abbraccio dei compagni, ha regalato un gesto già visto dalla parti di Torino. Insieme a Gatti, Vlahovic si è esibito nel gesto della fusione, celebre per il cartone animato Dragon Ball, un incorocio con il compagno attraverso le punta delle dita che in bianconero era stata già mostrata in passato, sempre in Juve-Lazio. Nel 2016, sempre allo Stadium, nella sfida tra i bianconeri e i biancocelesti erano stati Paul Pogba e Paulo Dybala a presentare il gesto della fusione davanti ai tifosi dopo un gol.

Vlahovic, Chiesa, la fusione e la Lazio nel destino

7 anni dopo alla Lazio tocca la fusione Vlahovic-Gatti con il club biancoceleste che sembra essere nel destino dell'attacco bianconero. A siglare il raddoppio, infatti, ci ha pensato Federico Chiesa per la prima volta titolare in attacco con Vlahovic. Sui social i tifosi della Juve avevano esultato per la scelta di Allegri che nel tandem d'attacco ha scelto il numero 9 e il numero 7, decisione azzeccata dal tecnico livornese ripagato con due gol in mezz'ora.