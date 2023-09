Juve prima da sola in attesa del derby Inter-Milan: quando l'ultima volta?

La Juventus è momentaneamente al comando solitario della Serie A: non succedeva dal 2020. Grazie al successo per 3-1 sulla Lazio di Sarri i bianconeri guardano tutti dall'alto verso il basso. In attesa di Inter-Milan (ore 18) la Vecchia Signora torna dove è abituata a stare godendosi almeno qualche ora da capolista.