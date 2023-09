Vlahovic post Juve-Lazio: "La scorsa stagione ho sofferto, non trovo alibi"

TORINO - " Poteva andare meglio se non prendevamo gol, la vittoria ci dà morale . La prima partita dopo la sosta non si sa mai come può andare, siamo stati solidi e compatti e abbiamo meritato di vincere". È quanto affermato da Dusan Vlahovic ai microfoni di Dazn al termine di Juventus-Lazio.

"Come sappiamo tutti, lo scorso anno è stato difficile sotto tutti i punti di vista e talvolta abbiamo fatto male. Comunque siamo arrivati settimi per altre cose, questa stagione siamo più arrabbiati e abbiamo i conti in sospeso. Solo così, con questa unità, possiamo ottenere grandi cose. Vogliamo arrivare tra le prime quattro", prosegue.

McKennie, 1-0 valido: Juve-Lazio al Var, cosa dice il regolamento

Su Chiesa e Pogba

"Tutta la scorsa stagione ho sofferto, come ho detto se scendevo in campo ero pronto. La stagione passata è un capitolo chiuso, vivo nel presente e guardo al futuro. Con Chiesa siamo amici, abbiamo giocato insieme alla Fiorentina e finalmente ora giochiamo insieme alla Juve. Sono contento, ci dà una grande mano e siamo contenti di averlo. Spero che facciamo bene entrambi quest'anno. Pogba? È un mio amico e un grande giocatore, quello che è succeso non posso commentarlo. Spero si risolva presto, un saluto a lui", conclude Vlahovic.

Vlahovic e Gatti come Pogba e Dybala: Juve-Lazio da Dragon Ball!