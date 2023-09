Allegri e la Juve Beautiful: "Obiettivo 76 punti. Scudetto? Altre davanti"

TORINO - Dopo la sosta riparte alla grande la Juventus che allo Stadium stende la lazio con un netto 3-1. Gara vinta e primato in classifica per gli uomini di Massimiliano Allegri capaci di calare il tris contro i biancocelesti di Sarri grazie alla doppietta di Vlahovic e alla firma di Chiesa.

Al termine della sfida il tecnico bianconero ha commentato così la sfida: "Sono contento della vittoria e dell'atteggiamento del gruppo. Una giornata particolare, c'era energia anche dai tifosi. Bisogna restare con i piedi per terra perchè l'obiettivo è arrivare tra le prime quattro e al momento siamo sopra la media". Non vuole paragoni con la passata stagione Allegri che spiega: "L'anno scorso abbiamo fatto 72 punti tra mille difficoltà. Quest'anno abbiamo tempo per preparare le partite, purtroppo una a asettimana, abbiamo fatto una grande partita dal punto di vista tecnico e mentale".

Allegri e l'obiettivo Scudetto

10 punti in quattro gare, una partenza ottima per la Juve, ma Allegri parla chiaro: "Scudetto? Dobbiamo sapere che arrivare nelle prime quattro sarà difficile. Inter, Napoli e Milan sono al di sopra delle altre. Noi dobbimao restare agganciati fino a dicembre e fare il meglio possibile. Obiettivo è fare 76 punti che dovrebbero bastare per entrare in Champions. Obiettivo importante per noi e per la società". Torna sulla partita contro la Lazio il tecnico toscano che analizza: "Sapevamo delle qualità della Lazio, scatenarli in velocità sarebbe stato pericoloso. Siamo stati bravi nell'aggressione e quando ci siamo abbassati siamo stati uniti e compatti concendendo poco. Nella ripresa abbiamo rischiato e non era semplice, in quei momenti bisogna essere grantici e non concedere".