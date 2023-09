Sarri avvelenato si attacca all'arbitraggio: Lazio in silenzio stampa

Dopo la netta sconfitta contro la Juventus , la Lazio ha deciso di non rilasciare comunicazioni per le scelte prese dall'arbitro Maresca . Come confermato da Dazn, Sarri e la società hanno optato per il silenzio stampa .

Scelta presa non soltanto per i dubbi sul primo gol segnato da Vlahovic, ma anche per la gestione della partita e dal metro scelto da parte del direttore di gara. In campo i bianconeri hanno creato molte più palle gol e i biancocelesti soltanto in pochi frangenti hanno impensierito Szczesny. Nonostante questo, i dirigenti del club e l'allenatore hanno lasciato lo stadio infuriati.

Juve-Lazio, le scelte di Maresca e il silenzio stampa

Ma quali sono questi episodi recriminati da Sarri? Sicuramente il primo gol di Vlahovic, nato da un'azione condotta dalla destra da McKennie. L'allenatore e i biancocelesti ritenevano che il pallone fosse uscito prima del controllo dell'americano. Dopo un consulto con il Var, l'arbitro ha deciso di convalidare la rete. Dalle prime immagine è difficile dare un giudizio (una parte della sfera sembra sulla linea), considerando anche il precedente di Giappone-Spagna al Mondiale, con la proiezione dall'alto che può cambiare la percezione. A far infuriare il tecnico è stata anche la gestione della partita, ma l'unico ammonito del match tra gli ospiti è stato Pellegrini all'85', mentre nella Juventus molti hanno preso il cartellino giallo: Miretti, Gatti, Bremer, Cambiaso e Vlahovic. Qual è allora il problema che ha portato al silenzio stampa della Lazio?