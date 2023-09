Rabiot post Lazio: Juve focalizzata sul campionato. Ho un obiettivo chiaro

In casa Juventus , dopo il successo per 3-1 in casa contro la Lazio , l'entusiasmo è a livelli altissimi. I bianconeri si sono imposti contro la squadra dell'ex Sarri grazie alla doppietta di un Dusan Vlahovic ritrovato e al gol di Federico Chiesa .

L'esterno azzurro ha realizzato la rete del momentaneo 2-0 sfruttando al meglio l'assist di Rabiot , ormai certezza assoluta di Allegri . Il centrocampista francese, al termine della sfida, ha dichiarato: "A me piace giocare così e noi abbiamo i giocatori per farlo. È vero che è faticoso, ma sappiamo farlo bene. C'è da lavorare, ma sono contento per la partita. Abbiamo perso tanti palloni, ma la cosa importante è l'atteggiamento e l'abbiamo avuto. Quando siamo così è difficile batterci".

Rabiot: "Pogba ha il sostegno della squadra"

Il francese ha proseguito: "Migliorare il numero di gol della scorsa stagione sarà difficile perché quest'anno abbiamo meno partite. Sicuramente voglio fare almeno sette o otto reti. Davanti abbiamo Chiesa e Vlahovic che fanno gol, è una cosa buona per noi. Fare gol e assist è un obiettivo per me". Sugli impegni in campionato: "Abbiamo più tempo per lavorare su alcune cose. Ma quando giochi ogni tre giorni, se pareggi o perdi, puoi giocare subito un'altra partita e per noi giocatori è meglio. Siamo focalizzati sul campionato e va bene così". Infine, un commento sulla vicenda Pogba: "Mi dispiace per lui perché è un amico. Vederlo in questa situazione è difficile per noi, ma ha il sostegno mio e della squadra. Speriamo si risolva presto. Ci sentiamo quasi ogni giorno, siamo con lui".