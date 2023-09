Condò esalta la Juve: "Miglior partita dell'Allegri bis". E su Vlahovic...

"Ho rivisto il Vlahovic della Fiorentina"

"L'anno scorso, in un anno nero per mille motivi, è servito comunque per far fare esperienza ai giovani e Miretti contro la Lazio è stato uno dei migliori, Vlahovic meno male che è rimasto perché ho rivisto quello di Firenze, è convinto e divertito e la Juventus ha la capacità di andare a marce diverse e quando ha subito il gol di Luis Alberto nel giro di tre minuti Vlahovic con una grandissima giocata ha segnato il gol che ha demoralizzato la Lazio", conclude Paolo Condò.