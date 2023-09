Locatelli e lo spogliatoio Juve: cosa è cambiato dopo l’addio di Bonucci

In fin dei conti l’assist per l’1-0 firmato da Dusan Vlahovic passa quasi in secondo piano rispetto alla prestazione di Manuel Locatelli nel suo complesso: se la Juventus è tornata a fare la voce grossa con una big del nostro campionato come la Lazio (per quanto lontana parente di quella arrivata seconda in campionato nella passata stagione) una fetta di merito va riconosciuta all’ex milanista.