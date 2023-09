Atalanta-Juve, cambia l'orario: c'entrano la Roma e la Ryder Cup di Golf

TORINO - La Lega di Serie A, tramite una nota ufficiale, ha comunicato che la sfida Atalanta-Juventus in scena il 1° ottobre in occasione della 7ª giornata di campionato si giocherà alle ore 18 e non più alle 20:45.

Infatti il match dei bianconeri a Bergamo è stato scambiato con quello della Roma contro il Frosinone che scenderanno in campo alle 20:45. Il motivo dello scambio è spiegato nel comunicato della stella Lega che "recependo l’ordinanza del Prefetto di Roma che per motivi di ordine pubblico ha imposto di non sovrapporre il calcio alla Ryder Cup 2023, in programma a Roma dal 25 settembre all’1 ottobre".