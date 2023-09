Vlahovic "suona" Chiesa: la frase social infiamma i tifosi Juve

Dusan Vlahovic e Federico Chiesa , punti fermi della Juventus di Massimiliano Allegri . A tramutare quello che era un pensiero comune in concretezza ci hanno pensato i diretti interessati, decidendo la sfida di sabato con la Lazio. Doppietta per il serbo (entrato nella storia Juve con un dato impressionante ), un gol, pesantissimo, per l'italiano.

Entrambi protagonisti con reti e prestazioni d'autore, il feeling sul terreno di gioco e, nello specifico, nel reparto avanzato, sembra sempre più evidente. A testimonianza di ciò, anche il post pubblicato sui social dall'attaccante.

Juve, Vlahovic e il post per Chiesa

Vlahovic infatti ha postato alcune foto sul suo account Instagram in cui si abbraccia ed esulta proprio con Chiesa. La didascalia è tutto un programma: "Take me to Church", ovvero "Portami alla Chiesa", giocando con le parole per rifarsi al compagno. Una didascalia che coincide anche con il titolo di un singolo di enorme successo, cantato da Hozier e pubblicato nel 2013. Una canzone dal significato profondo, ma che con un po' di immaginazione diventa idolatria per il numero 7 bianconero, sempre più al centro della squadra di Allegri. Tra i commenti al post, oltre quello della Juventus, anche quello di Miralem Pjanic e del fratello di Federico Chiesa, Lorenzo. Dall'Allianz Stadium alla Chiesa, il passo è breve: firmato Vlahovic.