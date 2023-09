CdA Juventus, che succede: bilancio, futuro, soci, aumento di capitale...

Oggi, il Consiglio d’Amministrazione misurerà la febbre alla Juventus. E non è detto che i conti del club stiano così male. È vero, verrà approvato un bilancio in rosso per 115 milioni di euro (2022-23), ma si registra una certa calma, nonostante la prospettiva che anche il prossimo esercizio (2023-24) faccia registrare un passivo simile o pure leggermente peggiore. Ma questo dovrebbe accadere esclusivamente per la mancata partecipazione alla Champions League (quella che, ironia della sorte, inizia proprio oggi) e non per problemi gestionali.