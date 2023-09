"Come guardare la Juve!": il Notts County vola come il coro dei tifosi

Immaginate di trovarvi in uno stadio della provincia inglese - non Wembley o Old Trafford, tanto per intenderci - e di sentire all’improvviso un nutrito gruppetto festante assiepato nel piccolo settore ospiti far partire il coro: “It’s just like watching Juve”, “È proprio come guardare la Juventus”. La domanda, ovviamente, sorge spontanea: cosa c'entra la Juve nel vecchio Peninsula Stadium di Salford, cittadina alla periferia di Manchester? E perché la rete realizzata venerdì scorso da un semisconosciuto Dan Crowley, centrocampista ventiseienne cresciuto nell’Accademy dell’Arsenal, ha improvvisamente portato quei tifosi in trasferta a evocare la Vecchia Signora d’Italia?