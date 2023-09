Del Piero e il primo gol con la Juventus: l'emozionante post sui social

L'ex capitano ha voluto ricordare quel gol sui social pubblicando due foto. Quella in cui la palla entra in porta dopo il tiro di sinistro di Del Piero che, con il numero 16, si ero inserito tra due difensori avversari. E quella in cui ci sono i festeggiamenti per la rete, con un giovanissimo Pinturicchio abbracciato dai compagni, tra cui Baggio e Conte, che lo hanno 'battezzato' con un 'gavettone'.

Del Piero, il post per il primo gol con la Juve

"19 settembre 1993: il giorno in cui ho realizzato uno dei miei sogni, segnando il mio primo gol in Serie A con la maglia della Juventus. Questa foto cattura l'essenza di quel momento: l'entusiasmo, la passione e la fraternità. Grazie a tutti voi che avete camminato al mio fianco in questo incredibile viaggio" ha scritto Del Piero.