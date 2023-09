Champions e portieri, non solo Provedel: ricordate l'incubo Juve?

"Un eroe è un normale essere umano che fa la migliore delle cose nella peggiore delle circostanze". Le parole di Joseph Campbell sono state l'assist perfetto per tornare a parlare di Ivan Provedel. Professione portiere, ma che contro l'Atletico Madrid ha fatto il Ciro Immobile della situazione. Ha visto lo spazio, ha guardato Luis Alberto e si è buttato... in tutti i sensi, la zuccata poi è storia, almeno per i biancocelesti, non per il ruolo o la Champions League.