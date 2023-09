Del Piero, amarcord Juve: Simeone, il 5 maggio e la radiolina

L'ex capitano bianconero ha raccontato un aneddoto sul Cholo Simeone che all'epoca giocava nella Lazio e che, con un suo gol contro l'Inter (precisamente quello del 3-2), consegnò di fatto quel titolo alla Juventus. I bianconeri vinsero la loro gara ad Udine archiviando subito la pratica già nel primo tempo grazie alle reti di Trezeguet e dello stesso ex numero 10, concentrando poi tutte le loro attenzioni sulla sfida dell'Olimpico.

Del Piero e l'aneddoto su Simeone

Del Piero ha riavvolto il nastro dei ricordi, raccontando come è stata vissuta quella storica giornata: "Siamo molto affezionati a Simeone. È stata una giornata storica ad Udine. Noi vinciamo presto segnando due reti in uno stadio tutto bianconero. Riuscivamo a capire quali erano i nostri tifosi perché c’è stata alternanza di gol che arrivava da Roma. Io ero in campo, sul 2-2 entriamo per il secondo tempo e ci credevamo, ma sembrava fatta tutto per l’Inter per il clima all’Olimpico. Ad un certo punto vediamo i nostri tifosi che piano piano iniziano a gioire. Io batto un fallo laterale, guardo la panchina e chiedo che succede, mi fanno segno che vinceva la Lazio 3-2. Gli ultimi 15 minuti erano più attaccati alla radiolina che al campo, dipendevamo da cosa capitava a Roma".