Milik, dal calcio alla moda: alla Milano Fashion Week con la fidanzata Agata

Milik e Agata alla Fashion Week di Milano

La giovane modella polacca ed esperta di fitness, divenuta famosa sui social anche grazie ad alcuni video in cui mostra esercizi da fare in palestra, ha condiviso sul suo account Instagram alcuni scatti della scorsa serata trascorso ad un evento di Calzedonia nell'ambito della settimana della moda di Milano. La ragazza ha sfoggiato un outfit alla moda, che le ha messo in risalto il corpo modellato e scolpito anche dalla fitness routine a cui si sottopone giornalmente, come mostrano scatti e video sul suo profilo Instagram.