Allegri dirige, Magnanelli e Padoin sergenti: così si allena la Juve

La partita della domenica, concetto che resta valido anche per gli anticipi del venerdì o per i posticipi del lunedì, non è che la punta dell’iceberg. Ciò che affiora anche agli occhi del volgo riguardo il lavoro svolto in segreto durante la settimana. Ma, di quella massa subacquea dell’iceberg che si cela dietro i cancelli della Continassa, la punta non può che essere un fedele riflesso. E infatti, dietro la metamorfosi agonistica di questa Juventus , c’è un analogo cambiamento nell’approccio agli allenamenti. Sedute in cui ritmo e intensità – con una licenza poetica, suvvia – rappresentano la rima più ricercata.

Il mercato estivo, con i suoi pochi ma mirati movimenti, ha donato all’organico bianconero più gioventù e più gamba, d’accordo. Ma il resto lo sta plasmando, giorno dopo giorno, lo staff tecnico. E per capirlo è sufficiente osservare uno scampolo di partitella in famiglia. Quando la palla corre, infatti, corrono anche i collaboratori di Allegri, oggi rivestiti di un ruolo decisamente più attivo rispetto a ieri. Max coordina le operazioni direttamente in mezzo al rettangolo verde, dispensando indicazioni ai giocatori che gli sfrecciano accanto.

Padoin e Magnanelli al fianco di Allegri

I fidi Magnanelli e Padoin, invece, si spartiscono le due metà del campo, inseguendo a tutti gli effetti il portatore di palla per dettarne la giocata e, soprattutto, per sollecitarne il ritmo. Mordendo le caviglie, proprio come facevano quando indossavano i parastinchi al posto del fischietto al collo. E cacciando urla, di tanto in tanto, per scongiurare il rischio di rilassamenti. Durante le esercitazioni e le partitelle, infatti, si allena anche e soprattutto l’intensità. Per questo i due collaboratori si muovono avanti e indietro sempre con un pallone sotto il braccio: se la sfera finisce fuori dal campo, loro la rimettono in gioco un istante dopo, senza permettere ai ventidue di rifiatare.