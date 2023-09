Pogba, l’ex stella Liverpool non si trattiene: la critica è spietata

Parole pesanti da parte di Graeme Souness per Paul Pogba. L’ex centrocampista che da anni ricopre il ruolo di opinionista in tv ha parlato del francese della Juventus nell'evento live del podcast di Second Captains a Dublino, dichiarando: "Pogba è un giovane estremamente talentuoso. Dovrebbe essere uno dei migliori centrocampisti al mondo. Ma è pigro. Se ricordate come tirava i rigori... Era lui che voleva essere la star dello spettacolo in quel periodo di tempo. Se è pigro nelle partite, lo sarà anche in allenamento, e come puoi inseguire gli altri così?".

Pogba-Souness, il precedente Non è la prima volta che Souness parla male di Pogba. Durante l'esperienza del francese in Premier League, l'ex calciatore scozzese si chiedeva se Paul "avesse un cervello calcistico". E il bianconero, all'epoca al Manchester United, aveva replicato: "Souness? Non sapevo nemmeno chi fosse, davvero, avevo sentito che era un grande giocatore e cose del genere. Conosco il volto ma non il nome. Guardo molto calcio ma non resto dopo la partita ad ascoltare cosa dicono sul perché hanno fatto questo o perché hanno fatto quello. Mi piace concentrarmi sul calcio".

