Sassuolo-Juve, quando parla Allegri. Passi avanti per De Sciglio

Dopo la vittoria in campionato contro la Lazio per 3-1 , la Juventus mette il Sassuolo nel mirino: contro gli emiliani, i bianconeri di Allegri scenderanno in campo sabato alle ore 18 al Mapei Stadium.

All'antivigilia del match, i bianconeri si sono ritrovati al mattino alla Continassa per continuare a prepararsi. Il gruppo ha lavorato su esercitazioni per la costruzione della manovra sotto pressione e poi si è diviso per un lavoro di reparto specifico. Intanto continua ad allenarsi per ritornare in campo Mattia De Sciglio: il terzino oggi ha ripreso a lavorare con il pallone, compiendo un piccolo passo importante verso il recupero completo.

La conferenza stampa di Allegri per Sassuolo-Juve