Da Platini a Zidane e Del Piero, la Juve si ritrova insieme: quando e perché

Sarà l’Evento dell’anno. O meglio, del secolo. La festa per il centenario degli Agnelli alla guida della Juventus riunirà non soltanto i tifosi ma anche tanti campioni che hanno fatto grande la squadra bianconera in epoche diverse, con gli eroi delle due Coppa Campioni/Champions vinte e del ciclo dei nove scudetti consecutivi. Da Del Piero a Platini, da Zidane a Conte, da Pirlo a Davids, da Marchisio a Barzagli, l’elenco degli ex che saranno presenti è davvero superlativo. Si potrà così vedere in campo, a sfidarsi a calcetto, Ferrara e Peruzzi, Mandzukic insieme con Montero e Ravanelli, Paulo Sousa, Torricelli, Matri e Ravanelli, Pepe, Di Livio e Amoruso, Iuliano, Rampulla, Storari e Pessotto.